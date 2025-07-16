Зеленский провел совещание по оборонной сфере со Шмыгалем и Умеровым на фоне кадровых перестановок в Кабмине

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинского оружия должно стать больше (Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 июля, заявил, что провел совещание по оборонной сфере .

«Провел совещание по оборонной сфере: наше собственное производство оружия, договоренности с партнерами, поставки для украинской армии», — написал глава государства в Telegram.

Зеленский сообщил о детальном анализе выполнения всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов.

По его словам, во время совещания определили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшее время, и ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления сферой обороны по итогам 2025 года.

«Украинского оружия должно стать больше», — подчеркнул президент.

В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.

16 июля должно стать первым днем масштабных перестановок в украинском Кабмине. Как ожидается, сегодня Верховная Рада уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля, который возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины. Также сегодня ожидаются увольнения нескольких министров правительства Шмыгаля.

По данным нардепа Ярослава Железняка, NV и ряда медиа, Умеров будет уволен с должности и позже может стать послом в США.