ЕС применит специальный механизм оказания помощи в чрезвычайных ситуациях в Украине — Зеленский

9 ноября, 14:54
Google Читайте NV в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе, 16 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Президент Украины Владимир Зеленский и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе, 16 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Речь шла прежде всего о европейской поддержке Украины.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 9 ноября.

Он отметил, что в результате российских ударов во многих городах — в частности, в Киеве, Днепре, Херсоне — в настоящее время «очень сложная ситуация» с поставками электричества, воды и тепла.

Реклама

По информации Владимира Зеленского, Евросоюз выразил готовность применить специальный механизм оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

«Это даст возможность оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас наиболее необходимо», — пояснил президент.

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вопросы евроинтеграции. Как напомнил президент Украины, на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный Отчет о расширении Европейского Союза, в котором «успешно оценила прогресс Украины».

«Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы», — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:
Украина и Венгрия достигли взаимопонимания относительно открытия переговорных кластеров — Качка

Накануне трехсторонней встречи в Абу-Даби Украина и ЕС «скоординировали позиции».

«Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты», — подытожил Владимир Зеленский.

Читайте также:
Фон дер Ляйен отказалась от пресс-конференции с президентом Польши, чтобы поддержать Туска — Bloomberg

10−11 ноября в ОАЭ состоятся переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел по этому поводу полуторачасовую беседу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. 9 ноября он сообщил, что делегация уже отправилась в ОАЭ. В ее состав вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица, замначальника ГУР Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен помощь Украине

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies