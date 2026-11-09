ЕС применит специальный механизм оказания помощи в чрезвычайных ситуациях в Украине — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе, 16 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Речь шла прежде всего о европейской поддержке Украины.
Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 9 ноября.
Он отметил, что в результате российских ударов во многих городах — в частности, в Киеве, Днепре, Херсоне — в настоящее время «очень сложная ситуация» с поставками электричества, воды и тепла.
По информации Владимира Зеленского, Евросоюз выразил готовность применить специальный механизм оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.
«Это даст возможность оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас наиболее необходимо», — пояснил президент.
Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вопросы евроинтеграции. Как напомнил президент Украины, на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный Отчет о расширении Европейского Союза, в котором «успешно оценила прогресс Украины».
«Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы», — подчеркнул Зеленский.
Накануне трехсторонней встречи в Абу-Даби Украина и ЕС «скоординировали позиции».
«Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты», — подытожил Владимир Зеленский.
10−11 ноября в ОАЭ состоятся переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел по этому поводу полуторачасовую беседу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. 9 ноября он сообщил, что делегация уже отправилась в ОАЭ. В ее состав вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый замглавы Офиса президента Сергей Кислица, замначальника ГУР Министерства обороны Вадим Скибицкий.