Годовщина смерти репортеров Fox: Зеленский пообщался с главой корпорации 15 марта, 00:31 Пьер Закржевский и Александра Кувшинова (Фото:Кадр из видео канала Fox)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с руководителем корпорации Fox Рупертом Мердоком.



Глава государства напомнил, что ровно год назад от российских обстрелов погибли репортеры телеканала.

"Год назад именно в этот день под обстрел российских военных в Горенке в Киевской области попала группа журналистов, работавших для Fox. Тогда погибли Пьер Закржевский и Александра Кувшинова, был тяжело ранен Бенджамин Холл", - заявил президент.

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Зеленский напомнил, что всего с начала полномасштабного вторжения погибли десять работников медиа.

"Чтим их, уважая всех, чью жизнь или здоровье забрала эта война, всеми силами приближаем завершение российской агрессии. Наказание государства-террориста. Всеми силами приближаем украинскую победу", - заявил Зеленский.

Год назад, 14 марта, в Киевской области под обстрел попала съемочная группа телеканала Fox News. Тогда погибли французский оператор Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Кувшинова. Журналист Бенджамин Холл был тяжело ранен. В результате ранения он потерял ногу, ступню на другой ноге, возможность пользоваться рукой и один глаз. Через год после ранения он опубликовал книгу Спасенный (Saved), в которой рассказал свою историю.

