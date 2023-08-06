Сбил виртуальный Ту-95. Зеленский протестировал симулятор для F-16, который передала Чехия для тренировки украинских пилотов 6 августа, 22:12 Президент Украины Владимир Зеленский протестировал работу симулятора самолета F-16, на котором будут тренироваться украинские пилоты (Фото:www.president.gov.ua)

В воскресенье, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский увидел работу специального полетного симулятора, который передача Чехия для подготовки украинских пилотов на самолетах западного образца F-16.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности», — говорится в сообщении.

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Глава государства лично испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95.

Фото: president.gov.ua

Ранее Зеленский поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с их профессиональным праздником и вручил государственные награды.