Сбил виртуальный Ту-95. Зеленский протестировал симулятор для F-16, который передала Чехия для тренировки украинских пилотов

6 августа, 22:12
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Президент Украины Владимир Зеленский протестировал работу симулятора самолета F-16, на котором будут тренироваться украинские пилоты (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский протестировал работу симулятора самолета F-16, на котором будут тренироваться украинские пилоты (Фото:www.president.gov.ua)

В воскресенье, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский увидел работу специального полетного симулятора, который передача Чехия для подготовки украинских пилотов на самолетах западного образца F-16.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности», — говорится в сообщении.

Видео дня

Глава государства лично испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95.

president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Ранее Зеленский поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с их профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Военная помощь F-16 Владимир Зеленский Симулятор Война России против Украины

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