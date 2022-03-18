Зеленский призвал не присоединятся к оккупантам: Это будет худшее решение в вашей жизни

18 марта, 01:06
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация о том, что Россия пытается приобщить наемников из других стран воевать против Украины. Он призвал не соглашаться на деньги оккупантов, ведь жизнь дороже.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский добавил, что Кремль пытается обманом заставить воевать против Украины как можно больше молодежи.

https://www.youtube.com/embed/SfS9KDHNapQ

«Мы с вами знаем — это им не поможет. И потому сейчас я предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле — это будет самое плохое решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую. Наши мужественные защитники продолжают удержать все ключевые направления, на которые пытается давить враг и отвечают на каждую атаку», — сказал Зеленский.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Наемники Оккупант Владимир Зеленский Война России против Украины

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