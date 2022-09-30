Мы знаем как реагировать на российские действия — Зеленский

30 сентября, 02:44
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра на заседании СНБО будет принято решение, как реагировать на действия российского агрессора.

«Завтра еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Или будет он особенным для нас? Этот день станет еще одним, который приблизит нас к безопасности и миру. К восстановлению нашей территориальной целостности. Ибо ради этого воюют и работают миллионы украинцев. Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. И мы знаем, как реагировать на какие-либо российские действия», — заявил президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Ставки верховного главнокомандующего на пятницу, 30 сентября. Оно состоится до срочного заседания СНБО.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Я бы хотел отметить, что кроме заседания Совета национальной безопасности и обороны президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание СНБО», — сказал он.

Также Данилов отметил, что на заседании СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украины.

Ранее сообщалось, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков также анонсировал «объемное» выступление Путина.

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

https://www.youtube.com/watch?v=Cg8041YhGYQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия СНБО Война в Украине Владимир Зеленский Военный кабинет СНБО Война России против Украины

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