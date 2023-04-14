Зеленский о НАТО: Не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время

14 апреля, 21:12
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы устаревшие иллюзии, которые сдерживают присоединение Украины к НАТО, продолжали отнимать время у Киева и партнеров.

Зеленский рассказал, что сегодня провел совещание по евроатлантической интеграции, по неизбежности объединения потенциалов Украины и НАТО.

На нем присутствовали, по его словам, глава Верховной рады, чиновники — профильный вице-премьер-министр и министр иностранных дел, — внешнеполитический блок Офиса президента и его руководитель.

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«Очевидно, что место Украины — в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги», — подчеркнул Зеленский.

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Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран-членов и партнеров Альянса.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите в июле, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

До этого газета The Wall Street Journal также писала, что НАТО хочет продемонстрировать поддержку Украины, при этом не давая лишних обещаний, поскольку вопрос членства Киева в Альянсе пока «не на повестке дня».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина — НАТО сказал партнерам, что Украину категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Владимир Зеленский Украина-НАТО Война России против Украины

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