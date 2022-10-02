Россия сделала эту неделю действительно тяжелой лишь для себя — Зеленский 2 октября, 00:43 Украинские защитники и защитницы сбрасывают на землю трехцветные российские тряпки в Лимане (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что кремль и российский диктатор Владимир Путин хотели сделать эту неделю тяжелой для Украины, но все вышло наоборот.

«Завершается еще одна неделя нашей войны за нашу независимость. Неделя, которую враг очень хотел сделать для нас особенно тяжелой, но сделал действительно тяжелой разве что для себя, для самой же России», — заявил президент.



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Зеленский отметил, что на фоне российских псевдореферендумов на захваченных территориях и встречи коллаборантов с кремлевским диктатором Путиным в Москве в Донецкой области проходило украинское контрнаступление и бегство оккупантов. В то же время, мировое сообщество осудило действия РФ.

«Но главное сейчас — это сопротивление украинцев, защита и движение к освобождению всей украинской территории. Потому что именно это сейчас расставляет все по своим местам», — заявил президент.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 1 октября, подтвердил, в Лимане Донецкой области подняли украинский флаг, но там еще идут бои.

Глава государства отметил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а еще через неделю — станет еще больше.

После этого министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».



В восточной группировке войск также подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — была окружена.

Оккупанты имитировали «референдумы» на временно захваченных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.