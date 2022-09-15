Слабаки и негодяи. Зеленский подчеркнул, что ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре говорят о ее поражении 15 сентября, 02:19 Владимир Зеленский отреагировал на террористические обстрелы РФ (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на действия россиян, которые после бегства из Харьковской области начали обстреливать критически-важную гражданскую инфраструктуру Украины.

Глава государства отметил, что, фактически, удары по мирным жителям — еще одна причина почему Россия проиграет эту войну.

«Сегодняшние ваши ракетные удары, российские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища. По объектам, не имеющим вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч мирных людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проигрывает не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди — никогда», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что российская армия останется в истории слабаками и негодяями.

«Кем вы останетесь в истории — теми, которые бьют этими ракетами? Те, кто пришел на нашу землю? Слабаками. Вы — слабаки, воюющие с гражданскими. Негодяи, бежавшие с поля боя, которые пытаются навредить откуда-то там издалека… Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки», — заявил президент.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.

13 сентября власти Харькова и области сообщили о проблемах с электричеством, метрополитен приостановил работу.

Проблемы с электроэнергией является следствием ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Под ракетный обстрел попала Харьковская ТЭЦ, где погибли двое сотрудников компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти везде удалось полностью восстановить.

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