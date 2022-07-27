«Будет отстроен, но уже нами». Зеленский прокомментировал удар ВСУ по Антоновскому мосту

27 июля, 23:14
В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне (Фото:Скриншот / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS via Telegram)

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне (Фото:Скриншот / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS via Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отстроить Антоновский мост после освобождения юга страны от российских оккупантов.

«Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Зеленский добавил, что украинские силы делают все, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на территории Украины.

«Какие бы у них ни были планы — мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины», — сказал он.

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В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту.

И. о главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий уточнял, что мост не разрушен, но из-за разрушений передвигаться по нему невозможно.

https://www.youtube.com/embed/JWfP7DdbLX4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Войска РФ Владимир Зеленский Подрыв моста

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