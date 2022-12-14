Силы ПВО сбили все 13 «шахедов». Зеленский прокомментировал новый удар России дронами-камикадзе по городам Украины

14 декабря, 10:09
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку страны-агрессора РФ «шахедами».

«Это утро террористы начали с 13 шахедов. Предварительно, все 13 сбиты нашими ПВО. Молодцы. Горжусь», — заявил он в видео, опубликованном в его официальных соцсетях.

Видео дня

Глава государства призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1602941422465949696?s=46&t=mJvN3DIUuKtGcJv7tyrwSA

Утром 14 декабря в нескольких областях Украины (Киевской, Житомирской и Винницкой) была объявлена воздушная тревога. На этом фоне в Киеве прогремели несколько взрывов, были сбиты 13 дронов-камикадзе, летевших на столицу двумя волнами.

Взрывы в Киеве раздались около 6:30, обломки сбитых дронов попали в админздание и в незначительной степени повредили четыре жилых дома в Шевченковском районе столицы. Пострадавших нет.

https://www.youtube.com/watch?v=liefgvu8SLE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины дроны-камикадзе шахеды

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