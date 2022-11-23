Зеленский об обстрелах в Вольнянске и Купянске: Государство-террорист Россия продолжает воевать против гражданских людей 23 ноября, 10:55 Последствия обстрела (Фото:www.facebook.com/zelenskiy.official)

В среду, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрелы в Вольнянске и Купянске, заявил, что государство-террорист Россия продолжает воевать против гражданских людей.

"Государство -террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов. В результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, еще есть люди», — говорится в сообщении главы государства в Facebook.

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Зеленский заявил, что оккупанты обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске. Погибли два человека, один человек госпитализирован. На местах работают все службы.

Фото: www.facebook.com/zelenskiy.official

«Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет только отвечать за все зло, которое принес в нашу страну», — говорится в сообщении главы государства.

Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Вольнянской Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный ребенок.

Утром в среду, 23 ноября, войска РФ обстреляли Купянск Харьковской области, повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека.