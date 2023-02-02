«Пощады они не заслуживают». Зеленский прокомментировал российский удар по многоэтажке в Краматорске 2 февраля, 00:47 Разбор завалов после ракетного удара по Краматорску (Фото:ГСЧС)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Краматорску, в результате которого разрушена многоэтажка.



"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди … Известно о двух погибших и восьми раненых в Краматорске … На месте работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы", - заявил президент.



Видео дня

Глава государства выразил соболезнования близким и родным погибших и заявил, что виновные в теракте будут найдены и наказаны.



"Пощады они не заслуживают. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повтора подобных трагедий", - заявил Зеленский.



В среду, 1 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области.



Донецкая областная прокуратура сообщила, что под завалами разрушенного дома погибли 2 человека, еще 8 получили ранения разной степени тяжести.

