Вопрос соблюдения санкций. Украинцы никогда не примут решения Канады передать турбину для Северного потока — Зеленский

17 июля, 23:29
Канада передаст в Германию турбину для Северного потока (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канада передаст в Германию турбину для Северного потока (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не смогут принять решения Канады сделать исключение из санкций и передать Германии турбину для газопровода Северный поток.

«Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но отдельно отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для Северного потока, которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что в данной ситуации главным является нарушение санкций из-за газового шантажа РФ. Президент подчеркнул, что «существует достаточно путей для транзита российского газа в Европу».

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Несколько дней назад Оттава решила передать Германии турбину для Северного потока. Премьер-министра Канады Джастник Трюдо заявил, что решение передать Германии подсанкционную турбину для российского Северного потока было «очень сложным». Официально его приняли 11 июля, несмотря на призывы Украины не делать этого.

Киев раскритиковал такое решение, назвав его опасным прецедентом, и требует целостного санкционного режима. Всемирный конгресс украинцев обратился в суд с требованием аннулировать разрешение на передачу Германии турбины.

Турбину Siemens отправили на ремонт в Канаду, где она «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=BoEONtXXwuw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Германия Канада Северный поток Санкции против России Владимир Зеленский Турбины

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