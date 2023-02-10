«Террор не знает границ. Эти ракеты — вызов НАТО». Зеленский — о российских ракетах над Молдовой и Румынией 10 февраля, 14:42 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool)

Президент Владимир Зеленский заявил, что массированная атака России в пятницу, 10 февраля, — это «вызов для НАТО», поскольку ракеты зашли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Бухарест раньше это отрицал.

Об этом он сказал в видеообращении.

По словам Зеленского, мишенями России были люди и гражданская инфраструктура — есть попадания и жертвы. Он призвал мир «остановить террор».

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«Несколько российских ракет прошли в воздушном пространстве Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не узнает никаких пределов. Очередное доказательство того, что защита Украины — это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты — это вызов НАТО, коллективной безопасности», — подчеркнул Зеленский.

В течение ночной и утренней атак 10 февраля Россия выпустила по Украине 71 ракету, 61 сбили силы ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что над столицей сбили десять ракет: повреждены электросети, два автомобиля и дом. Над Одесской областью уничтожили 13 вражеских ракет. Сообщалось о попадании в энергообъекты в Харькове, Запорожье, Хмельницком.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного удара РФ по Украине в пятницу, 10 февраля, в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксировали российские ракеты. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что у Сил обороны Украины была возможность их сбить, но этого не сделали, понимая риски и угрозы населению иностранных государств.

Минобороны Молдовы подтвердило пролет ракеты над воздушным пространством страны. Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД, чтобы выразить протест. В Минобороны Румынии информацию отвергли, заявив, что ракета пролетела в 35 км от границы.