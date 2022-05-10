«Истинное отношение РФ к Европе». Зеленский отреагировал на обстрел Одессы во время визита Мишеля 10 мая, 00:55 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель побывал в Одессе, когда та подверглась ракетному удару (Фото:Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Россией Одессы во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля.



Война России против Украины — главные события 9 мая

В своем видеообращении он указал, что российские военные снова нанесли ракетный удар по Одесской области, когда там был представитель ЕС.

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«Вот такое оно истинное отношение России к Европе, чтобы не говорили в Москве», — добавил Зеленский.

Россия 9 мая нанесла удар по Одесской области четырьмя ракетами типа Оникс. Россияне вели обстрел из оккупированного Крыма. В результате авиаудара никто не пострадал, поврежден объект инфраструктуры.

Вечером оккупанты снова выпустили по области ракеты, сработала система ПВО.

Премьер-министр Украины Шмыгаль и президент Европейского совета Мишель вынуждены были прервать переговоры, чтобы укрыться во время нового ракетного удара России по Одесской области.



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