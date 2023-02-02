«Насилию в Украине места не будет». Зеленский поблагодарил полицию за быструю реакцию на «пьяные вечеринки», на которых унижали девушек 2 февраля, 08:51 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быструю реакцию на «пьяные вечеринки» в Киеве, на которых молодые люди унижали девушек.

«Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера… Факты издевательств над девушками», — сказал он в обращении.

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По словам главы государства, по данным фактам уже начато уголовное производство.

«Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилия в Украине места не будет», — сказал Зеленский.

В Сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска. Общественная активистка и режиссер Ярослава Кравченко заявила, что молодые люди устраивают вечеринки, на которых издеваются над девушками.

1 февраля в Нацполиции сообщили, что у организаторов «пьяных вечеринок» проводят обыски, открыто уголовное дело.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены украинским и международным законодательством, в частности, Стамбульской конвенцией, которая вступила в силу в Украине 1 ноября 2022 года. Он подчеркнул, что в насилии виноват только насильник. Причастным грозит уголовная ответственность.

Правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам дела об организации «пьяных вечеринок», на которых молодые люди унижали девушек.

