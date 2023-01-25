Дискуссии о поставках танков нужно завершить решениями — Зеленский 25 января, 03:32 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что дискуссии о поставках западных танков для ВСУ необходимо завершить конкретными решениями.

"Однако дискуссии следует завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов. Необходимое количество танков у союзников есть. Когда будет необходимый вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", - сообщил президент.

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Он отметил, что ВСУ нуждаются в значительном количестве танков.

"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках. Потребность больше. Мы каждый день делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит", - заявил Зеленский.

Ранее Spiegel сообщал, что Германия передаст Украине, по меньшей мере, роту танков Leopard 2A6. По данным СМИ, Берлин также одобрит поставки в Украину танков Leopard другими странами, в частности Польшей.

Также СNN и Politico писали, что администрация Байдена завершает подготовку плана отправки американских танков Abrams в Украину и может объявить об этом уже на этой неделе.