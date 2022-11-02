«Я русский язык знаю гораздо лучше». Зеленский прокомментировал перехваченные разговоры оккупантов 2 ноября, 15:42 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты необразованные и невоспитанные.

«Очень много перехватов (разговоров оккупантов — ред.)…Я русский язык знаю гораздо лучше, чем те люди, которые общались между собой», — сказал он в интервью чешскому телевидению.

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Зеленский обратил внимание на то, что оккупанты нецензурно высказываются в разговорах с родителями.

"Потом такая вещь как матерные слова…Они этими словами общаются с родителями постоянно…Через слово. Если ты так с родителями общаешься, понятно, почему ты себя так ведешь. То есть это — невежественные невоспитанные циничные звери», — сказал он.

1 ноября ГУР опубликовал перехват разговора, в котором российский оккупант рассказал, как армия РФ убивала мирное население Лимана.