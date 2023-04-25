Зеленский о российских обстрелах: Никто не может чувствовать безопасность, пока агрессор не разбит 25 апреля, 23:33 Последствия российского обстрела Купянска (Фото:REUTERS/Viktoria Yakymenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не может чувствовать себя в безопасности, пока российский агрессор не разбит.

«Никто и нигде не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит. Это то, что каждый день в Украине доказывает все то, что российские войска и спецслужбы оккупанта делают на нашей земле против наших людей. Это то, что они мечтают принести на земли других народов. Весь мир это знает», – заявил президент.



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Глава государства напомнил, что 25 апреля российские оккупанты ударили по Купянску Харьковской области.

«В течение дня продолжался разбор завалов в городе Купянске Харьковской области после российского обстрела ракетами С-300 по обычной гражданской застройке. Мишенью для террористов стал краеведческий музей и близлежащие дома. Россия убила этим ударом двух женщин. Мои соболезнования родным и близким погибших… Десять человек были ранены - им оказывается необходимая помощь», — заявил президент.

Зеленский также сообщил, что российские оккупанты управляемой авиабомбой взорвали храм в Херсонской области.

"Сегодня же в Херсонской области ударом российской авиации была разрушена церковь. В селе Кизомис Белозерской общины. Православный храм… Управляемой авиабомбой. То есть, российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых русскими ударами церквей и молитвенных домов», — заявил президент.

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Утром 25 апреля российские оккупанты обстреляли центр Купянска, попав в Краеведческий музей. Ранения получили десять человек, четверых госпитализировали. Два человека погибли.

