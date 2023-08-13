«Повсюду отвечаем оккупантам на террор». Зеленский прокомментировал обстрелы Херсонщины 13 августа, 23:11 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

В воскресенье, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение суток было получено 17 сообщений об обстрелах Херсонской области.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

«В целом только с начала этих суток и до шести вечера уже 17 сообщений об обстрелах только из Херсонской области. А еще — Николаевская область, Запорожье, Донбасс, Харьковская область, приграничье с Россией в районах северо-востока», — отметил глава государства.



Видео дня

Зеленский отметил, что Силы обороны Украины всюду отвечают оккупантам на террор. По его словам, не бывает ни одного дня, когда российское зло не получает справедливый ответ от ВСУ.



«И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой — на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины, — каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость», — подчеркнул президент Украины.

В воскресенье, 13 августа, в результате утренних обстрелов Херсонщины погибли семь человек. В частности в Широкой Балке россияне убили целую семью — мужа, жену и их дочь, которой было 23 дня от роду. А вскоре в больнице умер и их 12-летний сын.

