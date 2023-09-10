«Война близка для всех в мире». Зеленский прокомментировал российский обстрел машины волонтеров в Донецкой области
Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)
В воскресенье, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что обстрел машины волонтеров страной-агрессором Россией в Донецкой области подтверждает, насколько близка война против Украины для всего мира.
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.
«Сегодня вблизи города Часов Яр Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание из ПТРК», — отметил глава государства.
По его словам, на данный момент известно, что погиб канадец Энтони Игнат. Также, вероятно, погибла испанка Эмма Игуаль.
Президент отметил, что еще двое волонтеров были доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, которым оказывается необходимая медицинская помощь.
«Этот российский обстрел опять-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общим моральным долгом человечества остановить террор и победить зло», — подчеркнул Зеленский.
10 сентября иностранные волонтеры попали под обстрел российской артиллерии вблизи прифронтового Часового Яра в Донецкой области. Двое из них погибли, еще двое получили ранения. Иностранцы были волонтерами организации Road2Relief (Дорога помощи).
Road to Relief — украинская гуманитарная общественная организация, которая была создана в марте 2022 года для оказания помощи и поддержки гражданскому населению Украины, пострадавшему от российского вторжения. Ее волонтеры работают в Донецкой и Херсонской областях.