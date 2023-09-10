«Война близка для всех в мире». Зеленский прокомментировал российский обстрел машины волонтеров в Донецкой области 10 сентября, 22:29 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

В воскресенье, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что обстрел машины волонтеров страной-агрессором Россией в Донецкой области подтверждает, насколько близка война против Украины для всего мира.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Сегодня вблизи города Часов Яр Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание из ПТРК», — отметил глава государства.



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По его словам, на данный момент известно, что погиб канадец Энтони Игнат. Также, вероятно, погибла испанка Эмма Игуаль.



Президент отметил, что еще двое волонтеров были доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, которым оказывается необходимая медицинская помощь.



«Этот российский обстрел опять-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общим моральным долгом человечества остановить террор и победить зло», — подчеркнул Зеленский.

10 сентября иностранные волонтеры попали под обстрел российской артиллерии вблизи прифронтового Часового Яра в Донецкой области. Двое из них погибли, еще двое получили ранения. Иностранцы были волонтерами организации Road2Relief (Дорога помощи).

Road to Relief — украинская гуманитарная общественная организация, которая была создана в марте 2022 года для оказания помощи и поддержки гражданскому населению Украины, пострадавшему от российского вторжения. Ее волонтеры работают в Донецкой и Херсонской областях.