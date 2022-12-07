Зеленский об обстреле Курахового: Террористы — нелюди, они будут отвечать за это

7 декабря, 17:30
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел страной-агрессором Россией города Курахово.

«Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома», – говорится в сообщении Зеленского в Telegram в среду, 7 декабря.

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Глава государства заявил, что в результате атаки по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены.

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«Террористы — нелюди. И они будут отвечать за это», - заявил он.

В среду, 7 декабря, российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области.

Российские захватчики нанесли удар по центру города, в том числе по рынку, автостанции, заправке и жилым домам.

https://www.youtube.com/watch?v=pL0pfKXyNcY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Курахово Владимир Зеленский Война России против Украины

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