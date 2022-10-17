«Террор должен проиграть». Зеленский отреагировал на массированный удар дронами-камикадзе по городам Украины 17 октября, 17:03 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный удар дронами-камикадзе, который в понедельник, 17 октября, страна-агрессор РФ нанесла по Украине, заявил, что террор должен проиграть и проиграет.

«Нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности. Действует коварно: убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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Зеленский напомнил, что в результате сегодняшней атаки оккупантов на жилой дом в Киеве погибли уже четыре человека, среди них — молодая семья, которая ждала ребенка.

«Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста, от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы», – написал он.



Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.