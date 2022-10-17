Зеленский о массированном ударе дронами: Враг устраивает террор мирного населения, но нас ему сломать не удастся 17 октября, 10:34 Владимир Зеленский (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный удар дронами-камикадзе и ракетами, который страна-агрессор РФ нанесла в понедельник, 17 октября, заявил, что это «террор мирного населения».

«Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом», — написал он в Telegram.

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По словам главы государства, врагу сломать украинцев не удастся.

«Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас — победа», — написал он.

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил четыре попадания в Шевченковском районе города.

Столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум, один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один — в жилую многоэтажку.

Под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область (в Днепре начались веерные отключения электроэнергии), Сумская область, Одесса, Запорожье.