«Не давать покоя Путину». Контрнаступление ВСУ идет не очень быстро, но инициатива у нас — Зеленский 18 сентября, 08:11 Украинские военнослужащие стреляют из самоходной гаубицы М109 по российским войскам (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что ситуация трудная, но каждый день украинские военные идут вперед и инициатива — у ВСУ.

«Трудная ситуация — буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас — это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед», — сказал он в интервью CBS.

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Отвечая на вопрос журналиста, будет ли ухудшение погоды мешать действиям ВСУ, Зеленский заявил, что плохая погода не должна останавливать ВСУ.

По его словам, нужно «сколько можно деоккупировать территорию, идти вперед».

«Даже если это меньше, чем полмили, или 100 метров — нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещиевку.