«Украина — это живой щит». Зеленский призывает провести саммит НАТО об обстреле страны 16 ноября, 18:59 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Украина призывает НАТО провести срочный онлайн-саммит по поводу массированного обстрела нашего государства российскими оккупантами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 16 ноября.

Он уточнил, что инцидент, который накануне произошел в Польше, — это еще одно подтверждение его слов.

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«Что-то ударило по Польше. Это трагедия. Я бы хотел, чтобы мы все понимали, что Украина — это форпост, это „живой щит“», — сказал он.

Зеленский также отметил, что Украина хотела бы услышать положительный ответ о срочном созыве онлайн-саммита НАТО по вопросу расстрела Украины ракетами и иранскими дронами.

«Я не услышал этот ответ. Ни одна институция в нашем государстве, которая получила от меня прямую задачу получить через „не могу“ эту возможность для того, чтобы обсудить все наши действия, как закрывать небо», — добавил президент.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».



Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.