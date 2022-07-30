Зеленский призвал жителей Донбасса уехать из региона

30 июля, 23:35
Зеленский призвал жителей Донбасса уехать из региона (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский призвал жителей Донбасса уехать из региона (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан страны, проживающих в Донецкой области, эвакуироваться из региона.

"Много кто отказывается уехать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить", - сказал он в традиционном видеообращении вечером в субботу, 30 июля.

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"Поэтому, если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам – сделайте это", - сказал он.

Он отметил, что "правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая , и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем".

"Мы – не Россия. Именно поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти как можно больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор", - заявил Зеленский.

Ранее сегодня вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Министр добавила, что отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Донецкая область Эвакуация Отопительный сезон Война на Донбассе Владимир Зеленский Война России против Украины

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