Зеленский призвал западных партнеров быстрее предоставлять вооружение Украине

29 марта, 23:55
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Западным партнерам Украины необходимо ускорить поставки вооружения, чтобы гарантировать поражение России и пресечь попытки оккупантов захвата территории.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на втором Саммите за демократию, организованном США.

Зеленский напомнил, что побывал на передовой и там ясно видно, какая помощь нужна украинским военным.

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«Воины под Бахмутом не могут неделями ждать, чтобы нанести артиллерийский ответ россиянам. Огонь должен быть мгновенным, обезвреживающим угрозу. Такими же быстрыми должны быть все наши решения. Но почему санкции против России медленнее, чем агрессия России», — сказал он.

Президент отметил, что глобальное давление на российскую элиту слабее ее мотива терпеть Кремль. При этом поддержка украинских военных в окопах менее дальнобойна, чем оружие террористов, действующих против Украины.

«Да и ваша собственная готовность защищать свои демократии менее решительна, чем намерения тех, кто хочет мировой войны против демократии. Демократии нужна помощь. Сейчас. В этом году, а не когда-то. Мы способны это обеспечить, но действуйте! Пожалуйста, коллеги, действуйте» — подчеркнул Зеленский.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооружение Военная помощь Владимир Зеленский Война России против Украины

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