Помогайте обороне каждый день. Зеленский призвал украинцев не быть беззаботными 22 мая, 01:09 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:BBC)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в тылу помогать армии и не забывать, что война продолжается. Он призвал не быть беззаботными или небрежными.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом он сказал в своем видеообращении.



«Подписал указ о награждении наших героев. 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30 посмертно.

Видео дня

"Почти каждый день у меня на столе те или иные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания Герой Украины. И это отражает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти вперед к победе. Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день!", - сказал Зеленский.

Он призвал каждого и каждую ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне и армии как могут.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.