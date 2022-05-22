Помогайте обороне каждый день. Зеленский призвал украинцев не быть беззаботными
ВСУ (Фото:BBC)
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в тылу помогать армии и не забывать, что война продолжается. Он призвал не быть беззаботными или небрежными.
Война России против Украины — главные события 21 мая
Об этом он сказал в своем видеообращении.
«Подписал указ о награждении наших героев. 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30 посмертно.
"Почти каждый день у меня на столе те или иные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания Герой Украины. И это отражает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти вперед к победе. Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день!", - сказал Зеленский.
Он призвал каждого и каждую ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне и армии как могут.
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