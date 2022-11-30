Зеленский призвал мир объединиться для создания спецтрибунала над РФ 30 ноября, 02:40 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество объединиться для создания специального трибунала, который привлечет к ответственности руководство РФ.

«Чтобы была ответственность за агрессию, нужен специальный трибунал — в дополнение Международному уголовному суду. И мы делаем все, чтоб сделать таковой трибунал», — заявил президент.

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Глава государства выразил надежду, что лидером в создании такого трибунала станет Великобритания.

«Этот опыт есть у британцев, это часть нашей общей с ними исторической памяти. Зимой 1942 года, когда еще никто не мог предсказать, когда завершится Вторая мировая война, именно в Лондоне представители союзников подписали Сент-Джеймскую декларацию. Документ, с которого начался путь к Нюрнбергскому трибуналу, т. е. справедливости после войн», — заявил глава государства.

28 ноября министры иностранных дел Украины, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции приняли совместное заявление, в котором осудили российскую агрессивную войну и выразили солидарность с Украиной.

«Страдания, причиненные Россией украинскому народу, беспрецедентны, и мы приветствуем усилия по обеспечению полной ответственности лиц, виновных в преступлении агрессии против Украины, а также лиц, совершивших военные преступления и другие зверства во время войны… Мы поддерживаем имеющиеся усилия с целью привлечения виновных к ответственности и с заинтересованностью отмечаем дискуссию о создании международного трибунала для преступления агрессии, являющегося источником всех других зверств, совершенных во время агрессии в Украине», — подчеркнули главы МИД.

