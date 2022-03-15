Там лучше, чем в российской армии. Зеленский призвал оккупантов сдаваться в плен

15 марта, 02:36
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении призвал российских солдат и офицеров сдаваться. По его словам, в украинском плену к ним будут относиться лучше, чем в российской армии.

По его словам, благодаря перехватам звонков Украина знает о преступлениях совершенных российскими оккупантами и знает, что солдаты не хотят воевать.

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В Киевской области двое российских военных сдались в плен (Фото:Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины via Facebook) В плен сдался российский военный, который вырос в Одессе и имеет там родственников

«Вы будете забирать жизнь — вас очень много — но и вашу тоже заберут… Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и вашем государстве… Я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и нужно обращаться с людьми… как с вами не обращались в вашей армии», — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что украинские защитники успешно используют технику, брошенную российскими оккупантами, и что российские войска стали поставщиками техники для украинской армии.

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В Киевской области двое российских военных сдались в плен (Фото:Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины via Facebook) В плен сдался российский военный, который вырос в Одессе и имеет там родственников

По данным Генштаба ВСУ, за 18 дней полномасштабной войны Россия потеряла более 12 тысяч человек личного состава (вероятно, речь идет об убитых и раненых), 389 танках, 1249 боевых бронированных машинах, 150 артиллерийских системах, 77 самолетах и 90 вертолетах.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Пленные Владимир Зеленский Война России против Украины

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