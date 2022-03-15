Там лучше, чем в российской армии. Зеленский призвал оккупантов сдаваться в плен 15 марта, 02:36 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении призвал российских солдат и офицеров сдаваться. По его словам, в украинском плену к ним будут относиться лучше, чем в российской армии.

По его словам, благодаря перехватам звонков Украина знает о преступлениях совершенных российскими оккупантами и знает, что солдаты не хотят воевать.

«Вы будете забирать жизнь — вас очень много — но и вашу тоже заберут… Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и вашем государстве… Я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и нужно обращаться с людьми… как с вами не обращались в вашей армии», — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что украинские защитники успешно используют технику, брошенную российскими оккупантами, и что российские войска стали поставщиками техники для украинской армии.

По данным Генштаба ВСУ, за 18 дней полномасштабной войны Россия потеряла более 12 тысяч человек личного состава (вероятно, речь идет об убитых и раненых), 389 танках, 1249 боевых бронированных машинах, 150 артиллерийских системах, 77 самолетах и 90 вертолетах.

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