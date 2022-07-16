«Россия хочет дополнить ракетные удары информационным террором, нужен эмоциональный суверенитет». Зеленский призывает не верить фейкам 16 июля, 23:34 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцам нужен «эмоциональный суверенитет», чтобы не поддаваться российским фейкам.

Об этом он сказал во время видеообращения в субботу, 16 июля.

По словам Зеленского, ранее никогда столько, как сейчас, не зависело от способности граждан Украины быть осторожными с информацией. Он подчеркнул, что распространение «вбросов» из России в соцсетях иногда приобретает нездоровые формы, а их цель — «дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором».

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«Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часова Яра… Сколько нервов портится каждый день тиражированием страшилок от российских пропагандистов и должностных лиц… Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику…» — сказал президент.

Он добавил, что «эмоциональный суверенитет» нужен украинцам, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас, чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины».

«Очевидно, что какими-либо ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидно должно быть и то, что украинское единство не сломать ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора», — подытожил Зеленский.

Ранее в субботу мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал сообщение в соцсетях о том, что якобы имеет информацию о «массированном ракетном обстреле по всей Украине», но позже удалил посты.



Фото: Скриншот Марцинков ONLINE via Telegram/24 канал

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