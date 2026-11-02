«Не стоит играть с российскими доходами». Зеленский призвал США усилить давление на нефтяной и газовый секторы РФ

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить экономическое давление на Россию, в частности не ослаблять ограничения на экспорт российских нефти и газа . По его словам, мир должен лишить Москву возможности получать прибыль от войны, чтобы единственным выходом для нее стало прекращение боевых действий.

Об этом глава государства заявил в своем обращении 2 ноября.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна ощущать последствия продолжения войны, в частности из-за ударов по ее нефтяной инфраструктуре и невозможности зарабатывать на энергетическом экспорте.

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«Пока идет эта война, их нефть будет гореть, и зарабатывать деньги вместе с миром они не смогут. Не нужно играть с российскими доходами от нефти или газа — нужно надавить на Россию так, чтобы у нее не осталось иных вариантов, кроме как закончить эту войну. Америка может это сделать, мир может это сделать», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США настаивают на скорейшем возобновлении поставок российского природного газа в Европу через Украину в рамках переговоров о возможном энергетическом перемирии.

По мнению американских переговорщиков, возвращение России на европейский рынок природного газа станет мощным стимулом для диктатора Владимира Путина согласиться на сделку.

В Кремле заявили, что на данный момент возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины невозможно. В то же время в Москве не исключают, что этот вопрос может быть вновь рассмотрен в будущем.

30 октября WSJ сообщила, что Украина приостанавливала удары по российским НПЗ после усиления давления со стороны США. По данным газеты, спецпредставитель США Джаред Кушнер во время встречи с Зеленским 20 октября в Осло (Норвегия) повторил требование Трампа прекратить удары по НПЗ в России. Один из них охарактеризовал разговор как «очень жесткий».