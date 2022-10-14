День защитников и защитниц. Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными 14 октября 14 октября, 00:40 Президент призвал украинцев пользоваться укрытиями во время сигналов тревоги (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными 14 октября, в День украинских защитников и защитниц.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты могут попробовать испортить праздник для украинцев.

«Завтра обязательно отметим — каждый на своем месте — один из самых важных наших дней. Покров, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов — от древности до настоящего, от казаков до повстанцев, от всех их до бойцов современной армии. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны. И новые шаги, приближающие нас к миру и победе. Не расслабляемся, бьем врага, соблюдаем правила безопасности, прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра. И делаем все, чтобы усилить Украину», — заявил президент.

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14 октября отмечается государственный праздник, который с 2021 года называется Днем защитников и защитниц Украины. Он совпадает с Днем Покровы Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

