Победа Украины не позволит РФ и Ирану творить зло на Ближнем Востоке — Зеленский

26 октября, 00:27
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа украинского народа в войне против РФ не позволит кремлевскому режиму совместно с Ираном творить зло на Ближнем Востоке.

«Чем раньше на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сообщничестве с Ираном», — сообщил президент.

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Глава государства отметил, что 25 октября провел встречи с представителями еврейского сообщества, обсудив возможности смены позиции Израиля о поставках оружия в Украину.

«Однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/2jBKo66XxYw
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Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила военной помощи от Израиля.

18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно передать Украине системы противовоздушной обороны из-за активизации российского воздушного террора с помощью иранских дронов.

19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше».

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xsLA8p4OY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Израиль Россия Иран Ближний восток Война в Украине Война России против Украины

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