«Верю в силу германского лидерства». Зеленский заявил, что поставки танков зависят от решения «одной из столиц Европы» 20 января, 00:16 Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача для ВСУ танков усилит уверенность оккупантов в неизбежности их поражения.

«Я благодарю господина президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был сегодня в Киеве и очень четко призывает Европу принять решение о танках. И соответствующая коалиция партнеров действительно уже сформирована, и сейчас мы ждем решение фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам. Верю, что сила германского лидерства останется неизменной», — заявил президент.

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В пятницу, 20 января, состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, в которой примут участие до 50 глав Минобороны стран-партнеров Украины.

По данным американских СМИ, в этот день США объявят о крупнейшем пакете военной помощи, который будет включать боевые бронемашины Stryker и ракеты GLSDB. Ракетами этого типа можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в Крыму.

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что на заседании на авиабазе Рамштайн несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину.

Инфографика: NV