Восьмой пакет санкций. Зеленский призвал жестко отреагировать на российские обстрелы инфраструктуры Украины

16 сентября, 03:54
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Последствия российского удара по дамбе вблизи Кривого Рога (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)

Последствия российского удара по дамбе вблизи Кривого Рога (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза начать работу над восьмым пакетом санкций против РФ после ракетных ударов по гражданской инфраструктуре.

«Как раз во время пребывания президента Еврокомиссии в Украине российская армия нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, по Кировоградщине. В обоих случаях — по гидротехническим сооружениям. Цель этих ударов совершенно ясна. Это удары по людям, по нормальности жизни в Украине. Мы же должны ответить, что на каждое проявление российского террора будет неизменно жесткая и принципиальная реакция. Поэтому и нужен восьмой санкционный пакет ЕС», — заявил президент.

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Зеленский также подчеркнул, что ожидает от США юридического признания России страной-спонсором терроризма.

https://www.youtube.com/embed/AmHklXZ1tfk
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Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение, в реке Ингулец поднялся уровень воды.

Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться из-за угрозы подтопления.

15 сентября уровень воды в подтопленных районах снизился. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 15:40 подтоплены 79 из 116 частных домов и участков, из четырех домов в Ингулецком районе откачивают воду.

Днем 15 сентября российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу и попали в промышленный объект.

https://www.youtube.com/watch?v=3KmKOV0TiSY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Евросоюз Инфраструктура Санкции против России Санкции Запада Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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