На фоне угроз Литве. Зеленский призвал ЕС принять седьмой пакет санкций против РФ

22 июня, 00:15
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский считает, что угрозы России Литве, энергетическое давление является аргументами для принятия седьмого пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Во всех переговорах постоянно подчеркиваю — седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно быстрее. Россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику. Очередные угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников по поводу продовольственного кризиса, все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций», — сказал президент.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Евросоюз Литва Российская агрессия Санкции против России Санкции Запада Владимир Зеленский Война России против Украины

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