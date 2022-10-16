Зеленский повторно призвал экономить энергию из-за российских терактов
Россия продолжает атаковать электрическую инфраструктуру Украины (Фото:REUTERS/Darren Staples)
«Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система», — сообщил президент.
Он отметил, что веерных отключений можно избежать, если украинцы будут сознательно экономить электроэнергию в пиковые часы.
«Пожалуйста, сделайте больше — если у вас есть такая возможность. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам», — заявил Зеленский.
10−11 октября Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину, в частности ударив по объектам критической инфраструктуры. Были повреждены объекты электрической инфраструктуры из-за чего начались веерные отключения. Украинцев призвали экономить электроэнергию в пиковые часы: с 17:00 до 23:00.
На 15 октября удалось полностью восстановить 15 объектов, которые повредила РФ во время массовых обстрелов.
Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.