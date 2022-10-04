Зеленский присвоил звание Герой Украины четырем освобожденным из плена защитникам Азовстали
Украинские защитники после освобождения из плена (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)
Во вторник, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины освобожденным из плена защитникам Азовстали Сергею Волынскому, Святославу Паламарю, Олегу Хоменко и Денису Шелезе.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).
Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.