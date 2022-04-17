Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Неижпапе

17 апреля, 06:07
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Алексей Неижпапа (Фото:ВМС ВСУ)

Алексей Неижпапа (Фото:ВМС ВСУ)

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапе.

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Об этом идет речь в указе главы государства от 16 апреля.

Вице-адмирал – военно-морское звание высшего офицерского состава флота. Выше ранга контр-адмирала, но ниже адмирала. Соответствует званию генерал-лейтенанта в сухопутных войсках.

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Неижпапа до указа Зеленского носил звание контр-адмирала.

Мотивация такого решения в документе отсутствует, но глава государства подписал его через несколько дней после уничтожения флагмана Черноморского флота России крейсера Москва.

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Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами летом 2020 года.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ВМС Украины Владимир Зеленский Алексей Неижпапа Война России против Украины

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