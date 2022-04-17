Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Неижпапе
Алексей Неижпапа (Фото:ВМС ВСУ)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапе.
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Об этом идет речь в указе главы государства от 16 апреля.
Вице-адмирал – военно-морское звание высшего офицерского состава флота. Выше ранга контр-адмирала, но ниже адмирала. Соответствует званию генерал-лейтенанта в сухопутных войсках.
Неижпапа до указа Зеленского носил звание контр-адмирала.
Мотивация такого решения в документе отсутствует, но глава государства подписал его через несколько дней после уничтожения флагмана Черноморского флота России крейсера Москва.
Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами летом 2020 года.
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