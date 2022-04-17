Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Неижпапе 17 апреля, 06:07 Цей матеріал також доступний українською Алексей Неижпапа (Фото:ВМС ВСУ)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапе.

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Об этом идет речь в указе главы государства от 16 апреля.



Вице-адмирал – военно-морское звание высшего офицерского состава флота. Выше ранга контр-адмирала, но ниже адмирала. Соответствует званию генерал-лейтенанта в сухопутных войсках.



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Неижпапа до указа Зеленского носил звание контр-адмирала.



Мотивация такого решения в документе отсутствует, но глава государства подписал его через несколько дней после уничтожения флагмана Черноморского флота России крейсера Москва.



Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами летом 2020 года.



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