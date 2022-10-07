Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военным ВСУ. Двум бойцам — посмертно

7 октября, 14:00
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины трем бойцам Вооруженных сил.

Указ появился на сайте ОП.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге соответствующее звание с вручением ордена Золотая звезда получил Дмитрий Финашин.

Видео дня

Читайте также:
Свободный удар. Как Украина вытесняет армию РФ: семь важных цифр, отражающих масштаб новой фазы наступления ВСУ

Также звание Героя Украины с удостоением Золотой звезды президент присвоил майору Вадиму Зеленюку и капитану Вадиму Манько. Оба защитника получили награду посмертно.

24 сентября Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины военному Сергею Сове, погибшему в Изюме. 4 октября указом президент присвоил такое звание освобожденным из плена защитникам Азовстали Сергею Волынскому, Святославу Паламарю, Олегу Хоменко и Денису Шелеге.

https://www.youtube.com/watch?v=adOiaVAmqXA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Зеленский Герой Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X