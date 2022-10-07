Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военным ВСУ. Двум бойцам — посмертно 7 октября, 14:00 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины трем бойцам Вооруженных сил.

Указ появился на сайте ОП.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге соответствующее звание с вручением ордена Золотая звезда получил Дмитрий Финашин.

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Также звание Героя Украины с удостоением Золотой звезды президент присвоил майору Вадиму Зеленюку и капитану Вадиму Манько. Оба защитника получили награду посмертно.

24 сентября Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины военному Сергею Сове, погибшему в Изюме. 4 октября указом президент присвоил такое звание освобожденным из плена защитникам Азовстали Сергею Волынскому, Святославу Паламарю, Олегу Хоменко и Денису Шелеге.