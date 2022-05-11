Погиб в бою. Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно полковнику Бедзаю 11 мая, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Игорь Бедзай (Фото:aerovokzal.net)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно заместителю командующего Военно-Морскими силами ВСУ полковнику Игорю Бедзаю.

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Об этом сообщается на сайте главы государства.

Звание присвоено «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

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В понедельник, 9 мая, стало известно о гибели заместителя командующего ВМС Украины по авиации полковника Игоря Бедзая, ранее командовавшего 10-й морской авиабригадой из Новофедоровки (Крым).

Бедзай погиб при выполнении боевой задачи в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

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