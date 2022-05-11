Погиб в бою. Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно полковнику Бедзаю

11 мая, 17:48
Цей матеріал також доступний українською
Игорь Бедзай (Фото:aerovokzal.net)

Игорь Бедзай (Фото:aerovokzal.net)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно заместителю командующего Военно-Морскими силами ВСУ полковнику Игорю Бедзаю.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Звание присвоено «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=rOaST4mW81I&t=1s

В понедельник, 9 мая, стало известно о гибели заместителя командующего ВМС Украины по авиации полковника Игоря Бедзая, ранее командовавшего 10-й морской авиабригадой из Новофедоровки (Крым).

Бедзай погиб при выполнении боевой задачи в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Зеленский Герой Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X