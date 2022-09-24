Зеленский присвоил звание Героя погибшему под Изюмом бойцу с сине-желтым браслетом на руке 24 сентября, 17:49 Сергей Сова (Фото:fakty.ua)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины замученному военному Сергею Сове, изуродованная рука которого с сине-желтым браслетом стала символом зверств россиян в Харьковской области.

Об этом говорится в указе президента № 666 от 24 сентября.



«За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Сове Сергею Александровичу — старшему солдату (посмертно)», — говорится на сайте президента.

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Тело защитника с сине-желтым браслетом на руке обнаружили во время эксгумации на месте массового захоронения в Изюме Харьковской области, жена узнала его по фото. Мужчину считали пропавшим без вести с 19 апреля и искали пять месяцев.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.



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