Зеленский присвоил звание Героя погибшему под Изюмом бойцу с сине-желтым браслетом на руке

24 сентября, 17:49
Поделиться:
Сергей Сова (Фото:fakty.ua)

Сергей Сова (Фото:fakty.ua)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины замученному военному Сергею Сове, изуродованная рука которого с сине-желтым браслетом стала символом зверств россиян в Харьковской области.

Об этом говорится в указе президента № 666 от 24 сентября.

«За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Сове Сергею Александровичу — старшему солдату (посмертно)», — говорится на сайте президента.

Видео дня

Тело защитника с сине-желтым браслетом на руке обнаружили во время эксгумации на месте массового захоронения в Изюме Харьковской области, жена узнала его по фото. Мужчину считали пропавшим без вести с 19 апреля и искали пять месяцев.

Читайте также:

Сергей Сова с семьей (Фото:Информационный штаб Днепропетровской области/Facebook) Синий и желтый браслет на руке. Тело погибшего под Изюмом бойца ВСУ передали для захоронения

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Военный Владимир Зеленский Герой Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X