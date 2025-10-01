Зеленский присвоил статус Героя 16 украинским городам: полный список

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что речь о городах, благодаря которым спасены тысячи жизней украинцев.

«И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя самое большое в защите, в стойкости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покрову, мы отмечаем еще и громады-герои — города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые защищают все наше государство — в полном смысле этих слов», — заявил он.

Реклама

В Днепропетровской области: Павлоград, Никополь, Марганец.

В Донецкой области: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск.

В Запорожской области: Гуляйполе, Орехов.

В Николаевской области: Вознесенск, Баштанка.

В Сумской области: Сумы, Тростянец.

В Харьковской области: Купянск.

В Хмельницкой области: Староконстантинов.

В марте 2022 президент Владимир Зеленский установил почетное звание Город-герой Украины для 10 населенных пунктов, которые с первого дня полномасштабного вторжения давали отпор российским захватчикам.

Этот статус получили Буча, Ирпень, Гостомель, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов в знак «подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», говорилось в указе главы государства.

Города-герои значительно пострадали от российских атак, а некоторые из них пережили оккупацию. Мариуполь и Волноваха были почти разрушены и до сих пор остаются под контролем вражеских войск.