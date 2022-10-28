Зеленский присвоил Праге почетное отличие Город-спасатель

28 октября, 21:20
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил столице Чехии Праге почетное отличие Город-спасатель.

Соответствующий указ № 742/2022 от 28 октября был опубликован на сайте президента.

«Присвоить почетное отличие Город-спасатель городу Прага (Чешская Республика)», — сообщается в указе.

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Зеленский присвоил отличие Праге «за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом», а также всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули страну из-за агрессии РФ. Также отличие присвоили за весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

В мае Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание Город-спаситель, а в июле это почетное отличие получил польский Перемышль.

https://www.youtube.com/embed/LoUVKvlUlEU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Чехия Беженцы Российская агрессия Прага Владимир Зеленский

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