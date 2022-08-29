Зеленский присвоил почетные звания пяти бригадам и ракетному полку ВСУ

29 августа, 06:53
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами присвоил почестные звания пяти бригадам Сухопутных войск и одному зенитно-ракетному полку ВСУ.

Об этом говорится в указах № 606/2022 та № 607/2022.

  • 3 отдельная танковая бригада теперь будет называться 3 отдельной танковой Железной бригадой.
  • 60 отдельная пехотная бригада получила почетное звание Ингулецкая.
  • 61 отдельная пехотная теперь стала 61 отдельной пехотной Степной бригадой.
  • 68-й отдельной егерской бригаде указом президента присвоили почетное наименование Имени Олексы Довбуша.
  • 110 отдельной механизированной бригаде присвоили звание Имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
  • 1129 г. зенитному ракетному полку присвоено наименование Белоцерковский. В дальнейшем — 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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