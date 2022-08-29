Зеленский присвоил почетные звания пяти бригадам и ракетному полку ВСУ
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами присвоил почестные звания пяти бригадам Сухопутных войск и одному зенитно-ракетному полку ВСУ.
Об этом говорится в указах № 606/2022 та № 607/2022.
- 3 отдельная танковая бригада теперь будет называться 3 отдельной танковой Железной бригадой.
- 60 отдельная пехотная бригада получила почетное звание Ингулецкая.
- 61 отдельная пехотная теперь стала 61 отдельной пехотной Степной бригадой.
- 68-й отдельной егерской бригаде указом президента присвоили почетное наименование Имени Олексы Довбуша.
- 110 отдельной механизированной бригаде присвоили звание Имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
- 1129 г. зенитному ракетному полку присвоено наименование Белоцерковский. В дальнейшем — 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк.
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