— Если посмотреть на ситуацию, в которой мы сейчас находимся — спустя неделю после начала кризиса, — насколько всё серьезно, по вашему мнению?

— На самом деле всё очень серьёзно. Если не смотреть на весёлые надписи на картонках, то ситуация очень серьёзная. Я думаю, что это одна из самых важных и переломных ситуаций вообще в истории Украины за время полномасштабной войны.