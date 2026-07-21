«Решение примут слишком поздно». Сейчас — один из самых важных и переломных моментов в истории Украины — разговор с Гудыменко
Протест в Киеве против отставки Федорова и за увольнение Сырского (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
Председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко в интервью Radio NV — о последствиях отставки министра обороны Михаила Федорова и возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
— Если посмотреть на ситуацию, в которой мы сейчас находимся — спустя неделю после начала кризиса, — насколько всё серьезно, по вашему мнению?
— На самом деле всё очень серьёзно. Если не смотреть на весёлые надписи на картонках, то ситуация очень серьёзная. Я думаю, что это одна из самых важных и переломных ситуаций вообще в истории Украины за время полномасштабной войны.