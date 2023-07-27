Зеленский приехал в Днепр, где собрал Ставку 27 июля, 10:03 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Днепр в четверг, 27 июля. Он провел Ставку верховного главнокомандующего в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия.

Об этом он сообщил в Telegram.

На встрече обсудили ситуацию на фронте, в частности ход наступательных и оборонительных действий, усиление ПВО и обеспечение войск боеприпасами.



Видео дня

Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, генералы Александр Тарнавского и Александр Сырского, командующий Воздушными силами Николай Олещук, глава ГУР Кирилл Буданов. Также заслушали замминистра обороны Ростислава Замлинского и командующего силами логистики Олега Гуляка.



По словам Зеленского, всеобъемлющая проверка территориальных центров комплектования (ТЦК — бывшие военкоматы) подходит к концу. Он заявил, что держит на особенном контроле 11 областей. Раньше президент говорил, что предварительные результаты «неутешительны».

